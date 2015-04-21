AK Parti Kırıkkale Teşkilatı Seçim Çalışmalarına Start Verdi

AK Parti Kırıkkale Teşkilatı, 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçim kapsamında çalışmalarına başladı.Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kırıkkale Milletvekili Adayları Oğuz Kağan Köksal, Ramazan Can ve Abdullah Öztürk beraberindeki Ak Parti İl Başkanı Mursel Akçay ile il teşkilatı Yahşihan’ı ziyaret ettiler. Burada vatandaşlarla buluşan adaylar yaptıkları konuşmalarda 2002 yılından bu yana Türkiye’de büyük değişimlerin yaşandığına dikkat çektiler.Halka hitaben bir konuşma yapan AK Parti 3. sıra milletvekili adayı Abdullah Öztürk, milletin Türkiye’yi eski günlere dönüştürmek isteyenlere izin vermeyeceğini ifade etti. Öztürk, “2002’den itibaren Türkiye dış borcunu ödeyen kendi kabuğunu kıran insanı refaha ulaştıran bir dönemle karşılaştı. Bugün yine, eski günlere dönmeye çalışan guruplara müşahede ediyoruz, seyrediyoruz. İnşallah Kırıkkale’miz, Yahşihan’ımız buna fırsat vermeyecektir. Buna fırsat vermememizin ana temeli şu olmalı, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini heba etmemek adına olmalı” dedi.7 haziranda alınacak sonuçla başkanlık sisteminin temelinin atılacağını belirten AK Parti 2. sıra milletvekili adayı Ramazan Can ise, “Bu seçim Abdullah beyde söyledi, milletvekili adaylarından ziyade hepimizin çocuklarının gelecek nesillerinin seçimi. Eğer biz anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşırsak inşallah Türkiye yönetiminde Tayyip beyin Başkan olacağı bir seçim sistemine gideceğiz. Burada da sizlerin vereceği oyun çok büyük önemi var. İnşallah biz Kırıkkale’den 3 milletvekili olarak meclise gidersek, sizlerin destekleriyle gideceğimize de inanıyoruz, Türkiye genelinde de 330’un üzerinde bir milletvekilliği aldığımızda inşallah bunu anayasa referandumuna yine sizlerin huzuruna getireceğiz. Sizlerden aldığımız oylara inşallah eski Türkiye’den yeni Türkiye’ye geçişin temellerini hep beraber atacağız” diye konuştu.7 Haziranda halkın AK Partiye vereceği oylarla yeni bir dönemeç noktası yaşanacağını belirten AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Oğuz Kağan Köksal ise, “Bu seçim bizlerin değil ülkenin seçimi, ülkenin dönemeç noktası. 7 Haziranda ülke bir karar verecek. AK Partiye oylarımızı verelim, istikrar sürsün Türkiye büyüsün’ diyecek 7 haziranda. Veya oylar başka yerlere gidecek o zamanda eski Türkiye’ye geri döneceğiz” şeklinde konuştu.