Türk Sağlık-sen Şube Başkanı Yusuf Aydın:

Türk, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Aydın, ebelerin sorunları için çözüm yolu beklediklerini söyledi.Aydın yaptığı açıklamada, "Ülkemizde tüm zorlu koşullara rağmen anne ve bebek sağlığı için fedakarca hizmet sunan yaklaşık 54 bin ebe arkadaşımızın Ebeler haftasını mutlu ve rahat bir şekilde karşılamasını isterdik. 2014 yılında 1 milyon 337 bin doğumun gerçekleştiği ülkemizde anne ve bebek sağlık hizmetlerinde çok önemli bir görevi ifa eden arkadaşlarımızın çalışma hayatında sıkıntıları olmamasını arzu ederdik. Fakat Türkiye’de sağlık çalışanını mağdur etme ve memnuniyetini önemsememe üzerine kurulan bir düzen var. Emeğinin karşılığının verilmemesi, sorunların görmezden gelinmesi gibi bir anlayış var. Bu bakış açısı tüm sağlık çalışanlarını mağdur ettiği gibi ebe arkadaşlarımızında sorunlar içerisinde bir çalışma hayatı sürdürmelerine neden olmaktadır. Bugün ebe arkadaşlarımız kendi işleri dışında çalıştırılmaya zorlanıyorlar. Vekil ebe hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediliyorlar. Nöbetler, Yoğun Vardiyalar ve icaplı çalışma sistemi ile aşırı bir iş yükü altında çalışmak zorunda kalıyorlar" dedi.Aydın ebelerin sadece ’Ebeler Haftası’nda değil her haftada sorunlarının çözümleri için görülmesi gerekliliğini belirtti.