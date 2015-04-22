Kızı İçin Hayal Etti Çocuklar İçin Açıyor

Kırşehir’de kızı için hayal ettiği ‘Masal Parkı’ projesini Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 23 Nisan’da çocuklara armağan edecek.Kızının izlediği çizgi filmden etkilenerek Kırşehir’de Masal Parkı projesini başlatan ve hayata geçiren Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kızının izlediği şiddet içerikli çizgi filmlerden etkilenerek ‘Masal Parkı’ projesini başlattığını söyledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliklerinde açılışı gerçekleşecek olan Masal Parkı, eskiden park olarak kullanılan 16 bin 500 metrekarelik alan üzerine kuruldu. Yapımı tamamlanan ve hayal olarak görülen alanda Türk tarihin de etkili olan hayal kahramanları ve oyun alanları çocuklar için hazır olacak.KIZIM İÇİN HAYAL ETTİM ÇOCUKLAR İÇİN AÇACAĞIMKızından etkilenerek projeye başladıklarını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kızım, bir hafta sonu televizyonda çizgi film izliyordu. ’Ne seyrediyor’ diye baktığımda çizgi filmde şeytanlar, canavarlar, birbirini parçalayan yaratıklar olduğunu gördüm. Bu durum canımı çok sıktı ve çocuklarımızın Türk masal kahramanlarından ne kadar uzak olduklarını bir kez daha fark ettim. Bu amaç doğrultusunda başlattığımız çalışmada Türk masal kahramanlarını çocuklarımızın tanıması ve onların hikayeleri ile büyümeleri adına böyle bir çalışmayı başlatarak Kırşehirli, çocuklara böyle özel bir günde armağan etmek istedik. Kırşehirlinin her şeyi hak ettiği ve bizlerinde yaptığı çalışmalar ile gelecek kuşaklara kendini bilen aynı zamanda da tarihini tanıyan bireyler bırakma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açılışı gerçekleşecek olan Masal Parkı alanında yapılacak bütün aktiviteler ücretsiz olacak.