İşitme Engelliler Voleybol Takımı Vali Şentürk’ü Ziyaret Etti

Adıyaman’da düzenlenen Voleybol müsabakalarında grup birincisi olan Kırşehir İşitme Engelliler Voleybol Takımı, Vali Necati Şentürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş başkanlığında gerçekleşen ziyarette İşitme Engelliler İl Temsilcisi Alparslan Demirbaş, Kulüp Başkanı Recep Ekici, Antrenör Birol Tilki ve Fatih Çakır yer aldı. Ziyaret sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Necati Şentürk, İşitme Engelliler Voleybol Takımının sağladığı başarının diğer sporculara da örnek olmasını dilediğini söyledi.Kırşehir İşitme Engelliler Voleybol Takımının bu başarıyı çalışarak kazandıklarını belirten Vali Necati Şentürk, "Kırşehir İşitme Engelliler Voleybol Takımımız, 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Adıyaman’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında, grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmışlardır. 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Karaman’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Kırşehir İşitme Engelliler Voleybol Takımımızın gruplara giderken grup birincisi olacaklarına inanıyordum. Kendilerinin ihtiyaçlarını Valilik olarak karşıladık. Onlar da üç maçta üç galibiyet alarak bizi mutlu ettiler. İşitme engelli sporcularımız büyük bir özveriyle, fedakarlıkla ve iyi bir performansla çalıştılar ve başarıyla döndüler. Gösterdikleri azimden ve bu başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonası için gerekli desteği de Valilik olarak vereceğiz" dedi. Ziyaret, Kırşehir İşitme Engelliler Voleybol Takımı yöneticilerinin kendilerine verdiği desteklerden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etmelerinin ardından forma hediye etmeleri ile sona erdi.