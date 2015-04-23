Çocuk Vali İlayda Çalışkan:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile makamları çocuklar aldı.Kırşehir Valiliği makamına İmam-Hatip Orta okulu altıncı sınıf öğrencisi İlayda Çalışkan otururken, çocuk Vali, dünya çocukları için barış istedi. Belediye Başkanlığı makamına ise Hürriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Şenol Sürüm oturdu.Valilik makamını alan Çalışkan, Eğitime öncelik verilmesini isterken dünya çocukları adına barış istiyorum dedi. Çalışkan makamda yaptığı açıklamada, "Dünyada ki bir çok çocuğa nasip olmayan bu bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı borçluyuz. Filistin’de ki ve Suriye’de ki çocukların işkencelere maruz kalmaları ve canlarını kaybetmelerine çok üzülüyoruz" dedi.Makama çıkan çocuklar Vali Necati Şentürk ile sohbet ederek makam ve bağlı bulunulan birimler hakkında bilgiler aldı.