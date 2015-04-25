Yeni Ufuklar Derneği’neden Çanakkale Konferansı

Yeni Ufuklar Derneği tarafından ‘Çanakkale Geçilmez’ isimli konferans verildi.Yeni Ufuklar Derneği Kayseri Şubesi tarafından ‘Çanakkale Geçilmez’ isimli konferans düzenlendi. Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah, derneğin faaliyetleri hakkında salondakilere bilgi verdi. Argunşah, “Yeni Ufuklar Derneği bildiğiniz gibi Yeni Ufuklar İlköğretim Okulu’nu yaptırarak Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne bağışladı. Bugün bu okulumuz çok güzel şartlarda eğitime devam ediyor. Yeni Ufuklar Derneği İstanbul ve Kayseri Şubeleri’nde 500’e yakın öğrenciye her ay burs veriyor. Yeni Ufuklar Derneği 25. sayısını çıkaracağı çok güzel sanat, kültür, edebiyat dergisi hazırlıyor. Yeni Ufuklar Derneği kimsesizlerin kimsesizi oluyor, kütüphanesiz okullara kütüphane, bilgisayarsız okullara bilgisayar ulaştırıyor. Yeni Ufuklar Derneği eliniz, kolunuz, kanadınız oluyor, fakirleri doyurmaya çalışıyor, kimsesizleri barındırmaya, giyindirmeye çalışıyor. Biz elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Sözde Ermeni soykırımına değinen Prof. Dr. Argunşah, “Bu bir zorunlu göçtü Osmanlı döneminde. Çünkü 1915 yılı 24 Nisan’da bu karar alınırken aynı geceye Çanakkale’ye İngilizlerin liderliğinde onlarca devletin 300 bin dolayında orduları çıkarma yapıyordu. Galiçya’da ve 7 cephede biz 1. Dünya Savaşı’nda savaşırken eli silah tutan bütün vatandaşlarımız, erkeklerimiz cepheye gitmişken, kandırılmış, eline silah verilmiş, onlara devlet vaat edilmiş Ermeni vatandaşlarımız bizim masum insanlarımızı arkadan vurmaya ve binlerce insanımızı toplu katletmeye başlamışlardır” dedi. Konuşmanın ardından Ahmet Nedim Kilci tarafından ‘Çanakkale Geçilmez’ isimli konferans verildi.Konferansa siyasi parti temsilcileri, partilerin milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.