Vali Orhan Düzgün’ün "23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı" Mesajı

Vali Orhan Düzgün “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayınladı.Vali Düzgün, "Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 95. yıldönümünde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:"Büyük Önderimiz Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, kurtuluş meşalesini ateşlemesiyle başlayan, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasıyla ve milletimizin tüm bireylerinin kenetlenmesi ile devam eden egemenlik mücadelesinin geçmişimizde ve geleceğimizde seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır.Milletimizin değerli varlığı olan çocuklarımızın, en uygun ortamlarda yetişmeleri ve ileriye dönük adımlarında hiçbir sıkıntı ve güçlük yaşamamaları temel amaçlarımız arasındadır. Devlet ve Millet olarak, 21. yüzyıl dünyasının gerisinde kalmamak ve çocuklarımızın eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirebilmek için öncelikle, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalı ve buna yönelik ortamlar hazırlamalıyız. Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizi, hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, bakış açısı geniş, özgür düşünceye sahip insanlar olarak yetiştirmeliyiz.Sevgili Çocuklar; sizler de, milletimizin gelecekte de gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olması, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalaması, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirebilmesi için en şekilde kendinizi yetiştirmelisiniz. Çünkü günümüzde yetişmiş insan gücü milletimizin geleceğe sağlam adımlarla ulaşması için en çok ihtiyaç duyulan nitelikler arasındadır.Bu umutla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."