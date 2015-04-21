Vali Düzgün Masanın Sultanları’nı Ödüllendirdi

Vali Orhan Düzgün, Malatya’da yapılan okullar arası Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu olan Özel Genç Sultan Koleji “Masa Tenisi Yıldız Kız Takımı”nı kabul ederek, ödüllendirdi.“Masanın Sultanları” olarak hitap ettiği Masa Tenisi Yıldız Kız Takımı’nı başarısından dolayı tebrik eden Vali Düzgün, Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan kız takımının başarısının diğer gençlere örnek olmasını istedi.Vali Düzgün, bütün gençlerin, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzak tutan spora yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, “Gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişimi için spora ayırdıkları vakit çok önemli, sizlerde başarılarınızla yaşıtlarınıza güzel örnek oluyorsunuz” diye konuştu.Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün okul müsabakaları konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Vali Düzgün, şöyle devam etti:“Bu sene 303 okulumuz okul sporları müsabakalarına katıldı. Bu müsabakalarda kazanılacak şampiyonluklar önemli olsa da kişinin gerek müzik dalında, gerek spor dalında bir branşa sahip olması, kendini o konuda geliştirmesi daha önem taşımaktadır. Öyle olduğu zaman daha sağlıklı bireyler olarak geleceğe daha bir güvenle bakabiliyorlar, aile ve iş ortamında da daha mutlu bireyler oluyorlar.”Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Genç Sultan Koleji okul müdürü, öğretmen ve antrenörlerinin de başarılı öğrencileri yalnız bırakmadığı ziyarette, Özel Sultan Koleji’nin 2013 yılında eğitim- öğretime başladığı ve geçen sene de jimnastik dalında Türkiye şampiyonluklarının olduğu dile getirildi.Vali Düzgün, daha sonra Türkiye Şampiyonu sporcular Rabia Şahiner, Özge Yılmaz, Burçin Mermer ve Kadriye Nur Sarı ile antrenörleri Halil Adak’ı göstermiş oldukları başarıdan dolayı ödüllendirdi, bu başarılarını uluslararası seviyeye taşımaları temennisinde bulundu.