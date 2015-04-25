Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nden Vali Düzgün’e Ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyet Burçları tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ seminerlerinin 11. hafta programı kapsamında Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Liderlik Atölyesi öğrencileri Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.Orhan Düzgün’ü ziyaret eden öğrenciler arasında Somali, Cezayir, Moğolistan, Irak, Bulgaristan, Singapur, Endonezya, Azerbaycan, Nijerya, Çad ve Afganistan’dan öğrenciler yer aldı. Ziyarette konuşan Düzgün, “Değişik ülkelerden değişik milletlerden gençlerin bu gençlik çağlarında yani dünyayı tanıma kişiliklerinin oluşması çağında birbirlerini tanıması birbirleriyle ilgili ön yargılarının kırılması son derece önemlidir. Bazen değişik ülkelerdeki milletlerle ilgili onları tanımadan önce aslında ne kadar ön yargılı davrandığınızı fark etmiş oluyorsunuz ama onlarla belirli bir diyaloğa girince kardeşçe ilişkiler arasına girince fikirlerinizde ki yanlışlığı görüyorsunuz” dedi.Osmanlı toprakları üzerinde yüzlerce yıl aynı bayrak altında pek çok milletin bir arada yaşadığını vurgulayan Düzgün, “Sadece Müslüman unsurlar değil Gayrimüslim unsurlar da aynı bayrak altında yaşamışlardır. Milletler zaman zaman değişik unsur ve politikaların kışkırtmalarıyla insanlar birbirlerine düşman olabilmektedir. Sizleri bir arada görmek bizim için gerçekten memnuniyet ve gurur vericidir. Sizler de burada okuduğunuz bölümleri bitirince, mezun olunca, doktorlarınızı bitirince dünyanın dört bir tarafına dağılacak ve insanlığın gelişimi, kalkınması için büyük gayretler göstereceksiniz. Bu süre zarfında da inşallah Türkiye’den güzel hatıralarla ayrılacağınız ümit ediyorum” diye konuştu.