Tekden Hastanesi’nden Traoid Bilgilendirmesi

KAYSERİ(İHA) Tekden Hastanesi tarafından Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanlarına troid hakkında bilgiler verildi.Bilgilendirme seminerinde konuşan Tekden Hastanesi halkla İlişkiler Müdürü Abidin Karabulut, hastanenin koruyucu hekimlik projesi hakkında çalışanlara bilgiler verdi. Abidin Karabulut, bilgilendirme seminerlerinin başka branşlarda da devam edeceğini bildirdi.Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gürcüoğlu ise, troid bezi ile ilgili olarak hastaların yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Op. Dr. Gürcüoğlu, "Guatr, boyunda şişlik, çarpıntı, ellerde titreme, çabuk sinirlenme, halsizlik ve yorgunluk hissi gibi belirtiler gösterir. Bu hastalığın çeşitli tedavileri ve yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları radyoterapi, cerrahi müdahale ve ilaç tedavisidir. Troid yani guatr hastalığı olan kişilerin iyotlu tuz kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.