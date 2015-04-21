Tekden Eğitim Kurumlarından Hz. Muhammed’i Anlama Ve Birlikte Yaşama Ahlakı Programı

Tekden Eğitim Kurumları tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ‘Hz. Muhammed’i anlama ve birlikte yaşama ahlakı’ programı düzenlendi. Programda Kur’an-ı Kerim, şiir, ilahi okundu ve semazen gösterileri sergilendi.Programa AK Parti Milletvekili adayı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Dündar, Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tacettin Turp ve öğrenci velileri katıldı.Programda konuşan Kemal Tekden, “Alemlere rahmet olan bir insanı anmamız sebebiyle belki bugün Cenab-ı Allah Kayserimize rahmet verdi. Bu bir tevafuktur. İnşallah hepimize güzellikler verir” dedi.“ O yüce insanı Cenab-ı Allah anmamızı istediği için anıyoruz. Anmamızın ötesinde anlamamızı istediği için anıyoruz” diyen Kemal Tekden, “Çünkü yaratılmışların en yücesini Cenab-ı Allah alemlere rahmet olarak gönderdiğini buyuruyor . Onun ahlakını bir Kur’an ahlakı olarak bize veriyor ve o büyük peygamber Veda Hutbesinde bize ben size iki şey bıraktım biri Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ikincisi sünnetim diyerek seslenir. Bu ikisinden şaşmazsanız sapıklığa asla düşmezsiniz der. Onun ahlakıyla ahlaklanmak, onu anlamak, onu hissederek ona benzemeye çalışmak bütün insanlığı kurtaracaktır. Keşke onu daha iyi anlatabilsek. Ama en azından çocuklarımıza anlatabilme imkanına sahibiz” ifadelerini kullandı.Programda Kemal Tekden tarafından hadis yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.