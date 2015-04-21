Kayseri Süper Amatör Küme, hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlanırken, Sağlıkspor şampiyonluk ipini göğüsledi. Oynadığı 26 maç sonunda 24 galibiyet, 2 yenilgi alarak 72 puan toplayan Sağlıkspor, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edebilmek için baraj maçı oynama hakkı elde etmiş oldu.Süper Amatör Küme’nin son haftasında Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor’u 8-1 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Sağlıkspor bu sonuç ile birlikte en yakın takipçisi Yahyalıspor’un 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle büyük sevinç yaşadı. Bu sezon oynadığı 26 maç sonunda 104 gol atma başarısı gösteren Kırmızı-Siyahlı takım, Bölgesel Amatör Lig’e yükselebilmek için baraj maçı oynayacak. 26 Nisan Pazar günü Kayseri Yolspor ile baraj maçında karşı karşıya gelecek olan Sağlıkspor, bu maçı kazandığı takdirde önümüzdeki sezon Kayseri’yi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek. Sağlıkspor, baraj maçında mağlup olması durumunda ise gelecek sezon yine yoluna Süper Amatör Küme’de devam edecek.Bu sezon 14 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Süper Amatör Küme’de İncesu Belediyespor, Tomarza Belediyespor, Argıncıkspor ve Ziya Gökalp?Polbayspor takımları ise küme düştü.