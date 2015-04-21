Sultan Sazlığı ziyaretçi akınına uğradı.Kayseri’nin önemli turizm alanlarından biri olan Sultan Sazlığına piknik yapmaya gelen ziyaretçiler ata binerek ve kayık turu yaparak kuş cennetini gezme imkanı buluyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçilerin akınına uğrayan Sultan Sazlığı’nda ata binme keyfini de yaşayan vatandaşlar, "Burada doğa ile iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşıyoruz. Hem kayıklarla hem de atlarla tur atmak bir başka keyif veriyor. Çocuklarımız da yemyeşil bir ortamda oyun oynamanın tadını çıkarıyor" diye konuştu.