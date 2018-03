“Özhaseki’nin Yeri Başka”

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin esnaf ziyaretleri, Özhaseki ile vatandaşlar arasında kuvvetli bir bağın olduğunu bir kez daha gösterdi. Gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanan Özhaseki için “Onun yeri başka” yorumları yapıldı.AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Özhaseki’ye Milletvekili Adayı Kemal Tekden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu da eşlik etti. Esnaf ziyaretine Hunat Camii yanındaki esnaflarla başlayan Özhaseki, bir esnafın davetini kırmayarak esnaflarla birlikte kıymalı pide yedi.Hunat’tan Yoğunburç istikametine yürüyerek vatandaşlarla selamlaşan ve esnaflara “Hayırlı İşler” temennisinde bulunan Özhaseki, büyük ilgi gördü ve birçok esnaf tarafından davet aldı. Özhaseki, bir gencin ısrarını kırmayarak güzergahında değişiklik yaparak çay ocağını ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ve Kemal Tekden ile beraberindekiler Yoğunburç’taki Aşık Meydani Kültür Sanat Vakfını da ziyaret ederek Vakıfta bulunanlarla bir süre sohbet ettiler. Konuklarını karşılayan Aşık Meydani Özhaseki’nin Kayseri’de çok başarılı olduğunu belirterek “İnşallah hükümetimizde de başarılı olursunuz” dedi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki’ye bir vatandaş Kılıçdaroğlu’nun vaadlerini hatırlattı. Vaadlerin maliyetinin Maliye Bakanlığınca 149 katrilyon lira olarak hesaplandığını vurgulayan Özhaseki, “Türkiye Cumhuriyetinin petrol ve doğalgaz kaynakları yok. Bir tek gelirimiz vergi gelirleri. Yatırımlar da oradan yapılıyor, maaşlar da oradan veriliyor. Bu yatırımlar durduğu anda yabancı sermaye çekilir. Böyle olursa mecburen para basmaya başlarsınız. Enflasyon tırmanır ve bir kriz daha doğar. Sonra millet bir sabah uyanır, bakar ki yine fakirleşmiş. Sadece bol keseden dağıtır, gelir namına bir şey söylemezseniz bu yoğurdun bolluğu nerden derler adama. Gelirleri bulunmadan söylenen her söz seni rezil eder” dedi.Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Mehmet Özhaseki’ye güzergahındaki herkesin tek tek elini sıkarak hal hatır sordu. Özhaseki ile sohbet etmek ve gönüllerince bir şeyler ısmarlamak isteyen esnaf ve vatandaşlar, Özhaseki’nin yerinin her zaman başka olduğunu ve Ankara’da da çok başarılı olacağına inandıklarını belirttiler.AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Kemal Tekden ve beraberindekiler Yoğunburç’tan dönerek Sivas Caddesi’ne çıktılar ve esnaf ziyaretlerini sürdürdüler. Burada da Özhaseki ve beraberindekilere döner ve tatlı ikram edildi. Özhaseki ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bol bol fotoğraf da çektirdi. Güzergahtaki balıkçıları da ziyaret eden Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler balıkçı esnafıyla da sohbet ettiler.Ziyaretler ve seçim çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, “Halkımız bizim ne yaptığımızı da biliyor, neler yapacaklarımızı da. Seçimler vesilesiyle bir kez daha onlarla bir araya geliyoruz. Neler yapacaklarımızı sorduklarında da izah etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de vatandaşımızla bütünleşiyoruz. Kendimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Seçime kadar inşallah bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.