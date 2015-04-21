Okçular Yaylarını Türkiye Şampiyonası İçin Gerdi

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Okçuluk Kayseri Birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.18 Nisan Cumartesi günü İl Müdürlüğü Okçuluk Sahasında yapılan ve 54 sporcunun mücadele ettiği Okçuluk Kayseri Birinciliği oldukça çekişmeli geçti.Klasik Yay ve Makaralı Yay da Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler kız ve erkek kategorilerinde düzenlenen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.Antalya’da yapılacak Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edebilmek için genç okçuların kıyasıya mücadele ettiği Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin kızı Ayça Eskici Klasik Yay Minik Bayanlar 20 metrede 1. olurken, Küçük Bayanlar 25m de Reyhan Küçükberber, Küçük Erkekler 25m de Kamil Türkmen, Yıldız Bayanlar 30m de Fatma Berra Dinçel, Yıldız Erkekler 30m de Mehmet Tükenmez, Genç Bayanlar 60m de Simge Akkaya, Genç Erkekler 60m de Taha Görücü ve Makaralı Yay Genç Bayanlar 60m de Büşra Gürlek ile Makaralı Yay Genç Erkekler 60m de Samet Yıldız Kayseri birincisi oldu.Okullar arası Minikler-Küçükler-Yıldızlar ve Gençler Okçuluk Kayseri Birinciliğinde sporcuları yine yalnız bırakmayan İl Müdürü Murat Eskici de müsabakaları yakından takip ederek genç okçulara başarılar diledi ve dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.