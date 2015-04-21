Kocasinan Kaymakamlığı ‘Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi’ Kursu Açacak

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan yaptığı basın toplantısında, Kaymakamlık olarak ‘Hasta ve Yaşlı Refakatçisi’ kursu açacaklarını söyledi. Candan ayrıca, kursa Kocasinan ilçesinde ikamet eden ve yardıma muhtaç vatandaşların başvurabileceğini belirtti.Açılacak olan ‘Hasta ve Yaşlı Refakatçisi’ kursu hakkında bilgiler veren Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, “Yaşlılarımızın huzurevlerinde değil de kendi evlerinde bakılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından proje hazırlanmaktadır. Hazırlanan proje ile hasta ve yaşlılarımızın bakımları huzurevi ve bakımevinde değil ‘Hasta ve Yaşlı Refakatçisi’ sertifikasına sahip personeller tarafından kendi evlerinde yapılacaktır. Hem burada ki personel ihtiyacının karşılanması, hem de muhtaç durumda bulunan ve herhangi bir işi olmayan vatandaşların istihdama katılması için Kocasinan Kaymakamlığı olarak ‘Hasta ve Yaşlı Refakatçisi’ kursu açılacaktır” diye konuştu.Candan ayrıca, “Proje kapsamında ilk etapta 3294 sayılı kanunda belirtilen muhtaçlık kriterlerine uygun vatandaşlarımıza Halk Eğitim Merkezi tarafından 560 saatlik kurs verilecektir. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Hasta ve Yaşlı Refakatçisi’ sertifikası verilecektir. Kursa katılan ve devam eden kursiyerlere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her ay eğitim yardımı yapılacaktır. Ayrıca kursu başarı ile bitiren personeller Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanmakta olan ve devamında uygulanacak olan projelerde öncelikli olarak istihdam edilecektir” şeklinde konuştu.Proje başvurusu ile ilgili bilgi veren Candan, “Hasta ve yaşlı refakatçisi kursuna katılmak isteyen vatandaşların Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilecektir. Kursa katılabilmesi için vatandaşımızın 3294 sayılı kanunda belirtilen muhtaçlık kriterlerini sağlaması ve Kocasinan ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.