Kayserigaz Apartman Ve Site Yöneticilerini Bilgilendirdi

Kayserigaz’ın da katkılarıyla Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen “Apartman ve Site Yöneticilerini Bilgilendirme Paneli”nde Kayserigaz, hava kirliliği ve doğalgaz kullanımı hakkında bilgiler verdi.Sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, apartman ve site yöneticileri için düzenlenen panelde katılımcı olarak yer aldı. Kayserigaz adına, Kayserigaz İç Tesisat Birimi Sorumlusu Onur Aydın, Kayseri’de yaşanan hava kirliliği hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, doğalgazın etkin kullanımı hakkında da açıklamalar yaptı.Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Onur Aydın, doğalgazın diğer yakıtlara göre daha zahmetsiz ve ekonomik olduğunu vurgulayarak, uygun yalıtım ve etkin kullanım ile diğer yakıtlara göre %70 tasarruf yapılabileceğinin altını çizdi. Tasarruf yollarını ve acil durumlarda yapılması gerekenleri de sıralayan Aydın, yeni abone olacakların tesisatlarını mutlaka yetkili firmalarca yaptırmaları gerektiğinin uyarısını yaparak, cihaz bakımı ve periyodik kontrollerin de düzenli olarak mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.