Kayseri’de 23 Nisan Coşkusu

Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku ile kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "23 Nisan 1920’de tutuşturulan bağımsızlık ateşi bütün Anadolu’yu aydınlattı" dedi.Servet Akaydın İlkokul ve Ortaokulu tarafından Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Müftü Vekili Galip Koçer, kurum ve şube müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920’de Cuma günü Ankara’da Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmıştır. Sevgili çocuklar, her şeyin en güzeline layık olan sizler okuyan, anlayan, araştıran, düşünen ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki birikimli olmak için çalışın ve başarmak için samimi ve gayretli olun" dedi.Konuşmanın ardından Servet Akaydın İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin etkinliklerine geçildi. Etkinlikte, ortaokul öğrencilerinin oynadığı Çerkez dansı ilgi görürken yine ilkokul öğrencilerinin okuduğu şiirler büyük alkış topladı. Protokol de öğrencilerin oyunlarına alkışla eşlik etti.Etkinlikte ayrıca, ortaokul öğrencileri tarafından şiir eşliğinde Atatürk yapbozu birleştirildi.