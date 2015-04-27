Kayseri Bosna Türkleri 6. Olağan Kongresi Yapıldı

Kayseri Bosna Türkleri 6. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Naşit Eslik 6. kez güven tazeledi.dernek binasında yapılan genel kurul saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mevcut başkan Naşit Eslik genel kurulda yaptığı konuşmasında, "135 hastaya çiçek götürüldü, 13 düğüne çiçek gönderildi. Çalışmalarımız kapsamında 55 koli erzak, 44 ton odun, 5 ton kömür dağıtılarak, 3 Bosnalı öğrenciye sahip çıkıldı. Dernek olarak 26 resmi kuruma ziyaret gerçekleştirildi ve plaket verildi. Mevlana ve Şanlıurfa’daki Balıklıgöl ziyareti yapıldı. Bir öğrenciye ücretsiz Bosna gezisi hediye edildi" diye konuştu.Naşit Eslik’in tek aday olduğu genel kurula 60 üyenin 31’i katıldı. 2010 yılından beri derneği başkanı olan Naşit Eslik, 6. kez güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.