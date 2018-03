Inna 2 Mayıs’ta Kayseri’de Hayranlarıyla Buluşacak

Kayseri Talasemi ve Lösemiler Derneği kültür ve sosyal faaliyetler çerçevesinde iki ayrı etkinlik düzenleyecek. Etkinlik kapsamında 2 Mayıs’ta İnna Konseri ve 21 Nisan’da Pijamalı Adamlar tiyatro oyunu izleyenlerle buluşacak.Etkinlikler hakkında bilgi veren Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Taşdemir, “Kayseri’de Talasemi ve Lösemiler derneği kültür ve sosyal faaliyetler içerisinde iki ayrı organizasyon düzenleyecektir. Bunlardan ilki 21 Nisan’da Kültür Müdürlüğümüzün salonunda yapılacak olan ‘Pijamalı Adamlar’ tiyatro oyununu İstanbul meydan sahnesi oyuncuları sergileyecektir. Bu tiyatronun gelirleri derneğimizin faaliyetleri ve hizmetlerinde kullanılacaktır. Bu bakımdan buradaki biletlerden oluşacak gelirlerden derneğimize katkıda bulunulacaktır” dedi.Etkinliklere tiyatro severleri ve Kayseri halkını beklediklerini belirten Taşdemir, şu şekilde konuştu:” Ayrıca 2 Mayısta ajansımız tarafından hazırlanan İnna konserine bizim de gelirimizin sağlanacağı bir imkan tanındı. Bu konserde sattığımız her biletin 10 TL’si kurum tarafından bize gelir olarak bağışlanacaktır. Konsere Kayseri’deki tüm duyarlı vatandaşları davet ediyoruz. Bu konser için her kesimin katılabileceği bir fiyat oluşturuldu. Biletlerin fiyatları 35,45 ve 55 liradan olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Bazı kişiler tarafından bu işin samimi olmadığına dair duyumlar alıyoruz fakat bu konser gerçekleşecektir insanlarımız şüpheye düşmesinler. Öğrenciler ve haklımız aldıkları her biletten derneğimize katkı yapacaklarını unutmamalıdırlar. Bilet satışlarından elde edilecek gelirler, sosyal sorumluluk projesi içerisinde derneğimizin eğitim çalışmaları için değerlendirilecektir.” diye konuştu.