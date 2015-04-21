Genç Kaymek’ten ’Kutlu Doğum’ Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK öğrencileri tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’En Sevgiliye’ gecesi büyük beğeni topladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldığı programı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yanısıra öğrenci yakınları, çok sayıda davetli ve vatandaş izledi.Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki Neveser Müzik Grubu’nun ezgileri işliğinde Genç KAYMEK öğrencilerinin naatlar okuyup sevilen ilahileri seslendirdiği gecede ayrıca, öğrenciler arasında yapılan ’En Sevgiliye Mektup’ yarışmasında birinci olan mektup okundu ve dereceye girenlere ödülleri verildi."EN ETKİLENDİĞİM PROGRAM"’Kutlu Doğum Haftası ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ hakkında Genç KAYMEK öğrencileri tarafından Kayseri protokolü ile yapılan röportajların da yayınlandığı gecenin sonunda duygularını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hafta vesilesiyle birçok kurum, kuruluş ve vakfın benzer programlar düzenlediğini belirterek, "Benim en çok etkilendiğim ve beğendiğim bu program oldu. Allah razı olsun bu kardeşlerimiz, amatör bir ruhla ama gönülden, ihlaslı ve samimi bir şekilde ilahileri söyleyerek o günleri bize yaşattılar. Program tam 110 dakika sürdü ve bu sürenin nasıl geçtiğinin farkına bile varamadık. Başta bu kardeşlerimiz olmak üzere tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi."BU ESERLER BİZİ MUTLU EDİYOR"Şehircilik hizmetlerinin yanısıra gençliğe yönelik hizmetlere de büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Altyapı yapıyoruz, yol yapıyoruz, kaldırım yapıyoruz, kavşak yapıyoruz, bir eseri bitirince şöyle karşısına geçip zevk alıyoruz ama asıl bu işlerden zevk alıyoruz. İnşallah bundan sonra bu işlere fazlasıyla hem zaman, hem mesai hem de para harcayacağız. Böyle güzel eserler ortaya çıktıkça ve istenilen neslin yetiştiğini gördükçe çok daha mutlu olacağız" diye konuştu.