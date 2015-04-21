Genç Kaymek, 57. Alayın İzinde

Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK izci grubu, düzenlenen törenle Çanakkale’ye uğurlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve belediye yetkilileri tarafından gerçekleştirilen uğurlama töreniyle 100 kişiden oluşan izci grubu Çanakkale’ye gönderildi.5 günlük bir kamp programı çerçevesinde çarpışmaların yaşandığı yarımadayı gezecek olan izciler ayrıca İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen "57. Alay’ın İzinde’’ programı kapsamında 57. Alay’ın savaş esnasında takip ettiği 17 km.lik güzergahı yürüyerek tamamlayacak."ECDADIN İZİNDEN YÜRÜYECEKLER"Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğrencilerin 57. Alay’ın savaş esnasında takip ettiği yolu yürüyerek geçeceklerini belirterek, "İzci grubumuz, 5 günlük kamp boyunca 57. Alay’ın geçtiği yerlerden geçecek, onlar gibi yatacak, onlar gibi yiyip içecek. Şehitlikleri ziyaret edecek ve tarihimiz altın sayfalarının yaşandığı mekanları yakından görme imkanı bulacak. Çok yararlı bir program olacak. Yolları açık olsun, kazasız belasız gidip gelsinler" dedi.