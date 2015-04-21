Esnaftan Sıcak Karşılama

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki esnaf ziyaretlerini Yeraltı Çarşısı ve Sahabiye Medresesi’nde sürdürdü. Esnafın sıcak ilgisiyle karşılanan Özhaseki, Yeraltı Çarşısı Derneğini ziyaretinde çarşı ile ilgili projeden de bahsetti.AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin Yeraltı Çarşısı ziyaretine Milletvekili Adayları Kemal Tekden ve Havva Talay Çalış ile AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç da katıldı. Ziyaretine Yeraltı Çarşısı Derneği ile başlayan Özhaseki, Dernek Başkanı Salih Gülay ile bir süre sohbet etti. Dernek Başkanı Gülay, Özhaseki’nin Ankara’da önemli bir görev üstlenerek Kayseri ve Türkiye’ye büyük hizmetler yapacağına inandığını dile getirdi. Sohbet sırasında bir soru üzerine Yeraltı Çarşısı ile ilgili projeden bahseden Özhaseki, Sahabiye Projesi ile eş zamanlı şekilde valilik binasının geri çekilerek Eski Adliye altına iki katlı, 3 bin araçlık yer altı otoparkı yapılacağını söyledi ve otoparkın çarşı ile bağlantılı olacağını belirtti. Özhaseki, gelişen alışveriş kültürüne uygun olarak çarşı içinde yenileme çalışması yapılabileceğini de kaydetti.Dernek ziyaretinin ardından Özhaseki ve beraberindekiler gruplar halinde Yeraltı Çarşısı’ndaki tüm esnafları ziyaret ederek “Hayırlı işler” temennisinde bulundular. Girdiği her iş yerinde esnafın sıcak ilgisine maruz kalan Mehmet Özhaseki, “Allah yardımcınız olsun”, “Hayırlı olsun”, “Yolunuz açık olsun”, “Kayseri’nin markası oldunuz, darısı Ankara’ya” gibi temennilerle karşılaştı. Israrlar üzerine bazı iş yerlerine girerek bir süre sohbet eden Özhaseki, bugüne kadar insanlara iyi hizmet ederek, onların duasını almaktan başka gayretinin olmadığını söyledi.AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Adayları Kemal Tekden ve Havva Talay Çalış ile birlikte Yeraltı Çarşısı’nın ardından Sahabiye Medresesi’ni ziyaret etti. Özhaseki, medresedeki işyerlerine tek tek girerek esnafla ve alışveriş eden vatandaşlarla görüştü.