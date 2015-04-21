Develi’de Trafik Haftası Toplantısı

Develi Kaymakamı Enver Ünlü Başkanlığında Trafik Haftası'nda Yapılacak Programlarla İlgili Toplantı Düzenlendi.

Develi’de Trafik Haftası Toplantısı
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Develi Kaymakamı Enver Ünlü başkanlığında Trafik Haftası’nda yapılacak programlarla ilgili toplantı düzenlendi.
Develi Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Amiri Celal Karakuş, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.
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