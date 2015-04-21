Develi Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Amiri Celal Karakuş, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.
Develi’de Trafik Haftası Toplantısı
Develi Kaymakamı Enver Ünlü Başkanlığında Trafik Haftası'nda Yapılacak Programlarla İlgili Toplantı Düzenlendi.
Develi Kaymakamı Enver Ünlü başkanlığında Trafik Haftası’nda yapılacak programlarla ilgili toplantı düzenlendi.
Develi Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Amiri Celal Karakuş, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.
Develi Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Amiri Celal Karakuş, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.
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