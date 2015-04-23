Develi’de 23 Nisan Kutlamaları

Develi’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku ile kutlandı.Develi İlçe Stadyumunda yapılan programa Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Celal Karakuş, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, İlçe Spor Müdürü Mete Halıcı ile çocuklar katıldı. Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar programa katılan vatandaşa Türk bayrağı dağıttı. Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan’ın programa katılan okullar, protokol ve vatandaşlarla selamlaşarak bayramını kutladı.Okulların oyun gösterilerinin ardından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.