Çolakbayrakdar Atölyede İşçilerle Kahvaltı Yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, atölye binasında çalışan personele iş güvenliğini kesinlikle ihmal etmemelerini söyledi.Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcıları İlyas Yıldırım, Ali Bulu; Park Bahçeler Müdürü Cüneyt Canıdemir, Fen İşleri Müdürü Ali Haydar Tokluoğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Hasan Ateş’le birlikte Karpuzatan’da bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesi’nde sabah çalışan personelle çay, simit ve kaşar peynirinden oluşan kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar kahvaltı öncesi personele hitaben yaptığı konuşmada, insanoğluna bahşedilen bütün nimetlerin birer emanet olduğunun altını çizerek, "Önemli olan emaneti gönül huzuru içerisinde layıkıyla iade etmektir. Üzerimizde taşıdığımız beden bir emanet olduğu gibi bu görevler de bizler için birer emanettir. Bir gün gelecek İnşallah emanet aldığımız görevlerimizi hakkıyla yapmış olarak, yerimizi yeni gelecek arkadaşlara teslim edeceğiz. Rabbim her birinize sağlıklı, sıhhatli ve en önemlisi güvenlikli iş ortamında çalışmayı nasip etsin. Her türlü çalışmada öncelikli olan tabi ki sizin ve çevremizin güvenliğidir. Sakın ola ki iş güvenliğini göz ardı etmeyin, işinizi koruduğunuz gibi canınızı da koruyun. Gerekli güvenlik tedbirlerini alın, öylece işinizi yapın. Çünkü bu can da size emanettir. Sizin sağlığınız bizim çok önemlidir" dedi.Atölye personeline kendilerine verilen görevin de birer emanet olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Sizler de burada bize birer emanetsiniz. Üzerinizdeki görevler de size birer emanet. Nasıl ki bizlere bir belediye başkanlığı emanet edildiyse, her birinize, yapmış olduğunuz işlerde emanettir. Kiminiz ustalık, kiminiz ise farklı işlerle bu emaneti yerine getiriyorsunuz. Eminim ki sizler de hakkıyla ve layıkıyla bu görevleri yerine getirip, günü geldiğinde emekli olup işiniz bittiğinde, arkanızı dönüp geriye bakarken gönül hoşluğu ve huzur içerisinde ‘Şükür ki biz bu memlekete, bu şehre iyi hizmetler, iyi işler yaptık, görevimizi arkadaşımıza teslim ettik’ diyeceksiniz. Bu şuur içerisinde İnşallah Rabbim hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İyi hizmetler yaparak, kubbede hoş bir seda bırakarak, bizden sonra gelecek olanlara teslim edebilmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.Çalışanların, rahmet mevsimi 3 aylarını da kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç ayların ve dün idrak ettiğimiz Regaib Kandili’nin hepimiz için hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Rabbim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi, sağlığımızı sıhhatimizi daim etsin, her birimize evimizde, yurdumuzda sağlık ve sıhhat içerisinde nice üç aylara ulaşmayı nasip eylesin” diyerek sözlerini noktaladı.Başkan Çolakbayrakdar, kahvaltı sonrası işçilerle tek tek görüşerek bir süre sohbet edip, kazasız, hayırlı işler dileyerek Atölye’den ayrıldı.