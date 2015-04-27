Çiftçileri ’Don’ Vurdu

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kocasinan ilçesinde yetişen kayısıların yüzde 100’üne soğuk vurduğunu söyleyerek, "Çiftçilerimiz yaşanan don olayından dolayı çok zor durumda" dedi.2015 sezonunun yağış açısından iyi geçtiğini söyleyen Güneş, "2015 sezonunu yağış açısından iyi bir sezon geçiriyoruz. Şuana kadar yağış problemi ilçelerimizde de yok. Hububat ekili alanlarımız da çok güzel ekinlerimiz var. Pancar, ay çiçeği ve mısır yeni ekiliyor. Yağışla ilgili hiçbir problemimiz yok. Kayseri’de ki sulama barajlarımızın da hemen hemen tamamı dolmuş durumdadır. Bilindiği üzere Kayseri’de geçen yıl meyve bahçelerimizin tamamını soğuk almıştı Bu sene yine aynı problemi yaşadık. Kocasinan ilçemiz de şuanda kayısı hiç kalmadı. Yüzde 100’ünü soğuk aldı. Elmaların ise yüzde 60-70 gibi soğuk aldı. Geri kalan kiraz ve armutlar ise yeni açıyor. İnşallah onlarda bir problem olmaz diye düşünüyorum" dedi.Elma çiftçisinin de çok zor durumda olduğunu söyleyen Başkan Güneş, "Yeşilhisar ve Yahyalı da geçen yıl elmalarımızın soğuktan başına gelen zarar aynı bu sene de geldi. Elma çiftçimiz, kayısı üreticimiz çok zor durumdadır. Geçen yıl sigorta bunların bir kısmını ödedi. Bir kısmını ödemedi. Sigortadan yana mustaribiz. Çiftçilerimiz sigortasını yaptırıyor ama elma üreticilerimizin diktiği elmalar çiçek açarsa ve bunları çiçek döneminde soğuk alırsa ödüyor ama tomurcuk döneminde ödemiyor. Bunlarda tomurcuk döneminde olduğu için sigortadan faydalanamıyoruz ve sigortaya verdiğimiz para da boşa gidiyor. Bu sene ki elma üreticimiz gerçekten soğuktan çok etkilendi. Ne yapacaklarını da bilmiyor. Her şeylerini elmaya bağladılar. Elma üreticilerimizin kredi borçları var. İnşallah devletimiz buraya bir çözüm getirir. Şuana kadar soğuktan aldığımız zarar elmadan yüzde 70-80 civarındadır. Kayısı da ise yüzde yüz civarındadır. Üreticimiz bu sene yine perişan oldu. bu bizim elimizden gelen bir şey değil. Soğuktan dolayı üreticimiz zor durumdadır" ifadelerini kullandı.TARSİM’in sigorta kapsamının çok az olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:"TARSİM sigortasının kapsamı çok dar. Çiçek döneminden sonra elmaya ve kayısı soğuk alırsa sigorta ödeme yapıyor ama tomurcuk döneminde ödeme yapmıyor. Biz sigortayı yaptırsak da paramız boşa gidiyor. TARSİM ödeme yapmadı. TARSİM hububatta ise sadece dolu ve yangına para ödüyor. Kuraklığı ve don kesmesine ödemiyor. Sigortayla çok kapsamla çalışamıyoruz. Sigortanın yarısının devletimiz hazineden ödüyor ama geniş kapsamlı bir sigorta değil."