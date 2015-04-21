Cenevre’de Kingsmans AB Şeker Konferansına Kayseri Şeker, Üst Düzeyde Katılım Sağlayıp Türk Şeker Sektörü İle İlgili Tebliğ Sundu

Avrupa şeker endüstrisinin kalp atışı konumunda 10 yılı aşkın bir süredir etkinliğini sürdüren ve Cenevre’de düzenlenen Kingsman Konferanslarına Kayseri Şeker üst düzeyde katılımla Türkiye’de ve Kayseri’de Şeker Sektörü hakkında sunum yapılmasını sağladı.Şeker sektöründe üretici, satıcı ve alıcı 230 kişi ve kurumun davet edildiği konferansta Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Başkanı Martin van Driel, Avrupa Şeker Rafinerileri Birliği İcra Direktörü Laura Girol, Uluslararası Şeker Örgütü İcra Direktörü Jose Orive, Fransız Pancar Yetiştiricileri Derneği İcra Kurulu Başkanı Alain Jeanroy, ProSunergy Kurucusu Patrick Chatenay, DENREES AB Ticaret Müdürü Cyril Moine ve Martin Todd, Robert Guichard, Patrick Dekan, Valerie Vercammen, Jonathan Kingsman, David Elward, Maxime Puget, Tim Worledge gibi Avrupa’da şeker hakkında söz sahibi olan Kurum ve Kuruluşlardan 15 temsilci tebliğ sundu. Konferansa Ülkemiz adına davet edilen ve tebliğ sunan tek kuruluş Kayseri Şeker oldu.İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Kingsmans AB Şeker Konferansına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür yardımcıları Tayfun Öner, Bilal Karaköse ve Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu katıldı.Konferansta, ayrıca 2017 yılında beklenen AB pazarı serbestleşme ışığında AB’nin kesinlikle reform sonrası bir dünya oyuncusu olarak öneminin artacağına dikkat çekilirken, dünya pazarının AB kota kaldırılmasına etkisi, Dünya pazarında rekabetin nasıl olacağı, AB şeker üretimindeki kararlılık, şeker şirketlerin verimliliğini artırmak için yapılan yatırımlar ve yaklaşan 2017 trendinin etkileri konularında sunumlar yapıldı.Şeker Konferansına Kayseri Şeker adına katılan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kayseri Pancar Kooperatifi Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu tarafından “Türkiye’de ve Kayseri’de şeker sektörü” konulu tebliğ sunuldu.Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu sunumunda; Türkiye’de şeker politikası, Türkiye’de şeker üretimi ve kotalar, şeker sektörünün tarihsel gelişimi, Şeker pancarı üretimi, Türkiye’de şeker ve şeker pancarı fiyatları, 2017 AB şeker kotalarının kalkmasının Türkiye’ye etkileri ve yapılması gerekenler, Türkiye’de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi süreci ve gerekliliği, Kayseri şeker sektörü ve potansiyeli, Kayseri şeker fabrikasının üretimi ve satışı konularına yer verdi.Konferansta Oldukça ilgi çeken sunumla AB ülkeleri, Türkiye şeker sektörü hakkında detaylı bir bilgi sahibi oldu. Kayseri Şeker üst yönetimi dünyada şeker sektöründe söz sahibi çok sayıda üretici ve satıcı ile de fikir teatisinde bulundu.