Başkan Çelik, Pınarbaşı Muhtarlarıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Pınarbaşı ilçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Çelik, muhtarların kendilerinin sinir uçları olduğunu söyledi.Konuşmasında, halkın sözcüsü konumunda olan muhtarların kendilerine ulaştıracakları bilgilerle hizmetlere yön vereceğine dikkat çeken Başkan Çelik, "Bütünşehir Yasası olarak bilinen yasa ile Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları tüm il sınırlarına kapsar hale geldi. Yani merkezin dışında kalan 11 ilçe daha bize bağlandı. Bu ilçelerimize ve onlara bağlı mahallelere yatırım ve hizmet götürmek için gayret sarfediyoruz. Bunu yaparken de muhtarlarımızla işbirliği içerisinde olmak zorundayız. Sizler bizim sinir uçlarımızsınız. Beyin, sinir uçlarından aldığı uyarılarla iş yapar. Biz de öyle yapacağız, sahada olan, sıkıntıları bilen kişiler olarak sizler bize doğru bilgileri göndereceksiniz biz de ona göre hizmetleri ve yatırımları planlayacağız. Bugün de burada hem sizlerle birlikte olalım istedik hem de talep ve isteklerinizi birinci elden dinleyelim istedik. Belediyemizin yatırımcı daire başkanları ve üst düzey yöneticileri ile birlikte buradayız, sizi dinlemeye geldik" dedi."İLÇELERE GÜÇLÜ ORTAK GELDİ"Başkan Çelik’ten sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi önceki başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de Bütünşehir Yasası’nın getirilerinden bahsederek, "Bundan birkaç yıl önce o zamanki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’da bazı büyükşehir belediye başkanları ile birlikte konuyu masaya yatırdık. Yeni bir yasa ile bütün ilçelerin ve bağlı mahallelerin büyükşehir belediyesine bağlanmasının yararlı olacağını söyledik. Asli vazifesi yol yapmak, kanal yapmak, park yapmak olan belediyelerin, oralara hizmet götürmesi, valiliklerden daha kolay ve verimli olur dedik. Buna istinaden de kanun çıktı ve bir yıl önce yürürlüğe girdi. Böylece ilçelere güçlü bir ortak geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yılki 500 milyon liralık yatırım bütçesinden ilçelere ayrılan pay 250 milyon lira. Şehirde yaşayan 1 milyon 100 bin nüfusa da 250 milyon lira, ilçelerde yaşayan 200 bin nüfusa da 250 milyon lira. Olsun, çünkü ilçelerin buna ihtiyacı var, aradaki farkın kapanması için bunun yapılması lazım. İlçelerimiz, iyi organizasyonlarla, bu bütçeden paylarını alıp yatırıma dönüştürebilirler" diye konuştu.