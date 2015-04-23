Akademisyen Yazar Volkan Ertit Kayseri Düşünce Okulu’nun Etkinliğine Katıldı

Akademisyen Yazar Volkan Ertit’in Kayseri Düşünce Okulu tarafından organize edilen söyleşiye katıldı.Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Hollanda Routh Üniversitesi’nde Doktora yapan Yazar Volkan Ertit 2015 yılı içerisinde kaleme aldığı “Endişeli Muhafazakarlar Çağı ve Dinden Uzaklaşan Türkiye” adlı eseri ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.Yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer; Kayseri Düşünce Okulu olarak Kayseri’nin sosyal, kültürel ve düşünce hayatına katkı sunmaya devam ettiklerini ve çok önemli bir konu ve eser olarak seçtikleri Serküleşme’nin dine ve yaşama etkisi açısından araştırmacı Yazar Volkan Ertit’i Kayseri’ye davet ettiklerini sözlerine ekledi.Akmermer, "Bundan sonrada belirledikleri konu ve araştırmalarla ilgili bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirtti.Araştırmacı ve Yazar Volkan Ertit ise Serküleşme’nin sebep olduğu sosyolojik açıdan değerlendirmeler içeren endişeli muhafazakarlar çağı ve dinden uzaklaşan Türkiye adlı kitabı ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştirip, yaşam biçimi açısından “Türkiye, İran yada Malezya gibi ülkelere dönüştürülmeye çalışılıyor” algısının yanlışlığına, aksine Serküleşme’nin sebep olduğu paradigmayla kuşakların her geçen gün dini duygulardan uzaklaştığını ileri sürdü.