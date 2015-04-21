AK Parti Milletvekili Adaylarından Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Kemal Tekden ve Havva Talay Çalış Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Kayseri Gazeteciler Cemiyetine yapılan ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Kemal Tekden, “Dün itibariyle seçim startını verdik. Esnafımız ile görüşüp sıkıntılarını dinliyoruz. Bugün de Kayseri Gazeteciler Cemiyetine geldik. Biz gazeteci insanların fedakarlığını yakından gören insanlarız. Ben 7 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Terörün, sıkıntıların, suikastların olmadığı bir seçim dönemi geçirmeyi diliyorum. Ülkenin güzelliklere ihtiyacı var” diye konuştu.‘Seçim sonuçları inşallah ülkemize hayırlı olur’ diyen Tekden, “Bizlerin arzusu her zaman bu yönde olacaktır. Yapılacak seçimde AK Parti iktidarının istikrarlı bir şekilde devam etmesi ve Anayasa için gerekli milletvekili kazandırmasını arzu ediyoruz. Bu dönemde böyle bir sonuç alırsak 2023 yeni Türkiye çok daha güçlü bir ülke olacaktır” şeklinde konuştu.AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Havva Talay Çalış ise, “Yapılacak seçimler öncesi esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Gazetecilerin zorluklar altında çalıştığını biliyoruz. Ben inşallah seçilirsem Kayseri’nin bayan milletvekili olacağım. Bizler herkesin sesi olmayı planlıyoruz. Dış mihrapların ülkemizle ne kadar çok uğraştığını biliyoruz. Bizim istikrarımızı bozacak şeylere hiçbir şekilde izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’da, yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek, AK Parti Milletvekili adaylarına başarılar diledi.