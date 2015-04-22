Adres Değişikliklerini Bildirin

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Gelir Müdürlüğü’nde emlak, reklam ve çevre temizlik vergi mükelleflerinin beyanlarında güncelleme yaptıklarını söyledi.Adres Değişikliği Önemli …Mükelleflerin verdikleri beyanlarda yeni düzenlemeleri belirtmedikleri ve eksik bilgi verdiklerini bunun sonucu olarak bir takım sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Emlak ve Gelir Müdürlüğümüz mükelleflerde sürekli olarak güncelleme çalışması yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda birçok mükellefin adres değişikliklerini bildirmedikleri tespit edilmektedir. Belediye açısından büyük sorun olmamakla birlikte okul kaydı, araçlarda plaka alımı ve benzeri birçok işlemde adres değişikliği ortaya çıkınca, mükellefler para cezası ödemektedirler. Bunun için adres değişikliklerinizi mutlaka hem belediyelere hem de Nüfus Müdürlüğü’ne bildiriniz.” dedi.Süresi İçerisinde veya Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak SuçSüresi içerisinde beyanda bulunmamak veya gerçeğe aykırı adres beyanında bulunmanın suç olduğunu ifade Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı binada, ayrı bir daireye taşınılmasında dahi adres değişikliği olduğunu kaydetti.20 gün içerisinde…Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, adres değişikliğinin 20 gün içerisinde yapılması gerektiğini ve adres değişikliği yapmayanların idari para cezası ödeme zorunluluğunda olduğunu sözlerine ekledi.