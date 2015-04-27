Tosya’da ‘’Son Mektup’’filmi Yoğun İlgi Gördü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Fatih Ortaokulu tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle, okul konferans salonunda, “Son Mektup” filim gösterime girdi.Fatih Ortaokulu Müdürü Yakup Özkayı Çanakkale Zaferi’ni konu alan ‘’Son Mektup ‘’ filimi gösterime başlamadan önce yaptığı kısa konuşmada ‘’Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla, öğrencilere ve Tosyalı hemşehrilerimize milli bilinç ruhunu aşılamak, o yıllardaki kahraman ecdadın neler yaşadığını, hangi zorluklara göğüs gerdiğini bir nebze olsun anlatabilmek adına, bu programı düzenledik’ ’dedi.Son Mektup filmini izlemeye Tosya Belediye Başkan vekili Ali Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu ve Emniyet Müdürü Yavuz Kıraç ve vatandaşlar izledi. İlçede Sinema salonunun olmaması nedeni ile filim gösterimi okul konferans salonunda yapıldı.Sinema filmi izlemenin keyfini süren öğrenciler, filmi büyük bir beğeniyle izledi. Filmi dikkatle izlediklerini dile getiren vatandaşlar “Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl dönümü nedeniyle, Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde burada Son Mektup filmini izledik. Filmde, o yıllarda büyüklerimizin ne tür zorluklara savaştığını, nelere göğüs gerdiğini gördük. Atalarımızın Çanakkale’de çok zor güçlükler altında savaşarak, bu vatanı bizlere armağan ettiler. Bizlerde tarihimizi unutmamak adına, bir daha böyle olayların yaşanmaması için bu tür etkinliklere katılarak, bilgi sahibi olup, daha çok çalışarak ülkemize sahip çıkmaya çalışacağız. Atalarımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı bizlerde okuyup çok çalışarak, korumaya çalışacağız. Son Mektup filmini çok beğendik. Bizlere böyle bir etkinliği düzenleyen Fatih Ortaokulu idarecilerine çok teşekkür ediyoruz” dediler.