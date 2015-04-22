Gazeteci Hüsnü Acar’ın Ağabeyi, Hayatını Kaybetti

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Acar’ın ağabeyi Orhan Acar, hayatını kaybetti.Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Acar ile Mustafa Kemal Acar ve Abdulkadir Acar’ın ağabeyleri, Emre Acar’ın babası, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarından Abdullah Acar’ın amcası, Emine Acar’ın eşi Orhan Acar (71), ikamet ettiği Van’da ani bir rahatsızlık sonrası hayata gözlerin yumdu.Van Erciş’te öğretmenlik yapan oğlunun yanında ikamet eden Sümerbank’tan emekli Orhan Acar’ın cenazesi, Van’dan alınarak Kastamonu’ya getirildi. Kastamonu’da Nasrullah Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Orhan Acar’ın naaşı, Gümüşlüce Mezarlığındaki aile kabristanlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.