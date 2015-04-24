Daday’da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Daday da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla kutlandı.Kastamonu’nun Daday İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla kutlandı. TBMM’nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 95. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Daday’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programın ilk bölümü sabah saatlerinde Atatürk Anıtına 23 Nisan özel çelenginin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir ve bir grup öğrenciler tarafından sunulması ile başladı. Ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve çarşıdaki program böylelikle son buldu.Programın ikinci ve gösteri bölümü havanında soğuk olması nedeniyle Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Buradaki programda Sayı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir yaptı. Öğrenciler günün anlam ve önemine uygun şiirler okudu. Daday da eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunan okulların sergilemiş oldukları halk oyunu gösterileri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Program Daday Belediyesi davul zurna ekibi gösterisi ile son buldu.