Daday Da Regaip Kandili Coşkusu

Daday da Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.Kastamonu’nun Daday İlçesinde da Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili’ni fırsat bilen Müslümanlar camiye koştu.İslam’da mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandilini, Dadaylılar huşu içinde kutladı. Kandil nedeniyle vatandaşlar her zaman olduğu gibi Merkez Kolukaraoğlu camisine akın etti. Bu mübarek gece nedeniyle akşam saatlerinden itibaren Dadaylılar camiye dolmaya başladı. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar günahlarının affedilmesi için Cenab-ı Allah’a dua etti.Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan kandil programı Mevlid-i şerif ve ilahilerle devam etti. Regaip gecesinin mana ve ehemmiyetinin anlatıldığı sohbetin ardından yatsı namazı kılındı. Kandil programın sonunda camiye gelenlere ikramda bulunuldu.