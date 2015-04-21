Sarıkamış’ta “Bizim Gibi Çocuk Gibi” Şiir Dinletisi

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına “Bizim gibi çocuk gibi” adlı şiir dinletisi düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Demir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Yılmaz, Okul Müdürü Atakan Karabağ, öğretmen ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.Okul Müdürü Karabağ, bir asra yakın geçmişi olan okulda sanatsal ve kültürel etkinliklere ayrı bir önem verdiklerini söyledi.Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitler anısına düzenlenen şiir dinletisinde minik yüreklerin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Karabağ, “23 Nisanı dünya çocuklarına armağan eden Atamızı, şehitlerimizi şiirlerimizle anıyor ve yad ediyoruz. Bu arada okulumuzda okumuş ve geçen günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçımız Kayahanıda şiirlerle andık. Ben eğitim camiasında çok şanslı bir müdür olduğumu düşünüyorum. İnanılmaz yetenekli çalışkan bir kadroya sahibim. Bu manada okulumuzun adına, şanına yakışır birçok faaliyeti başarıyla yürütüyoruz. Ayrıca her etkinlikte arkamızda güçlü veli desteğini unutmuyoruz. Bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.Yapılan konuşmalarından ardından öğrenciler sahne alarak şiirlerini okudular. Öğrenciler tarafından okunan şiirler, salonda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Minik öğrencilerin profesyoneller gibi yürekten ve etkili şiirler okuması katılımcılardan beğeni topladı. Okunan şiirlerin ardından müzik öğretmeni Sibel Bulut’un seslendirdiği türkülerle program sona erdi.Öte yandan Sarıkamış Muhtarlar Derneği ile Sarıkamış Sarı Koza Girişimci Ev Kadınlar Derneği tarafından şiir okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.