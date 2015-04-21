Sarıkamış Belediye Başkan Toksoy, Başarılı Snowboardçu Kardeşleri Tebrik Etti

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy,snowboard dalında başarılı olan kardeşleri makamında kabul ederek tebrik etti.Başkan Toksoy, Mart ayında Avusturya’da yapılan Dünya Gençler Snowboard Şampiyonası’nda 17.olan Sarıkamış Spor Lisesi 3 sınıf öğrencisi, Milli snowboardçu Muhammed Boydak, ile Erzurum’da düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası’nda çocuk 2 kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde eden kardeşi Emre Boydak’ı başarılarından dolayı kutladı.Sarıkamış’ta kış sporları ve diğer branşlarda alt yapıya çok ciddi manada ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Göksal Toksoy, “Ben inanıyorum ki Sarıkamış’ta kamu kurumları, özel sektör ve spor kulüpleri el birliği yaparak bu çocuklarımıza istenilen düzeyde imkan sağlarsa, buradan Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular çıkarırız. Belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada imkanlar doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.Milli Snowboardçu Muhammed Boydak’ta Başkan Toksoy’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.Toksoy, snowboardçu kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.