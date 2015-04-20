MHP Milletvekili Adayı Taner Gökçek, Esnafla Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Milletvekili adayı Taner Gökçek Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile esnafı ziyaret ederek destek isterdi.MHP Kars’ta 7 Haziran 2015 genel seçimleri için çalışmalara başladı. Önceki gün kente gelen MHP Kars Milletvekili adayları Taner Gökçek ile Yaşar Ağsu, beraberindeki Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile birlikte Kazımpaşa esnafı ziyarete ederek sohbet etti.Başkan Karaçanta ile birlikte esnafı ziyaret eden Taner Gökçek, Karslılara hizmet etmek için Karslılardan vekalet almaya geldiğini belirtti.Kars’ın vekalet verdiklerinin sorun ve çözüm noktalarında yetersiz kaldıklarını ifade eden MHP Kars Milletvekili adayı Taner Gökçek, "Esnafımızın durumu içler acısı, sorunları birikmiş, sorunlarının çözümü noktasında muhatap bulamamışlar. çok sayıda esnafımız da işlerinin olmadığından dolayı iş yerlerini kapatarak Kars’tan göç etmiş. Ben Kars’ın sorunlarını, esnafımızın sorunlarını, vatandaşlarımızın sorunlarının mecliste çözümü için sizlerden destek istiyorum" dedi.Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile birlikte esnafı ziyaret eden Taner Gökçek, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Kentte herkesi çok iyi tanıyan Gökçek, vatandaşların desteğine teşekkür etti.MHP Milletvekili adayı Taner Gökçek, Kars’ın ilçelerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.