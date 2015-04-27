AK Parti Kars Milletvekili adayları Sarıkamış’ta partilerinin seçim bürosunun açılışına katıldılar.AK Parti milletvekili adayları Mehmet Uçum, Selahattin Beyribey, Ensar Erdoğdu, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İl Başkanı yardımcısı Adem Çalkın, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, Şehit Kemal Mutlu Caddesi üzerinde AK Parti seçim bürosu açılışını yaptı.AK Parti Kars milletvekili adayı, Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Bölgesi üyesi Mehmet Uçum, “Biz Halka düşman o kurumsal yapıları gerilettik. Halka düşman devlet pratiklerini elimizden geldiğince tasfiye ettik. Ama henüz daha halkın tam egemen olduğu devleti kuramadık. O yüzden bu seçim bir inşaa seçimidir. Halkın devletini kurma yolunda bir tamamlama seçimidir” dedi.Uçum, 2015 seçiminin diğer seçimlerden çok farklı olduğunu belirtti.Mehmet Uçum, “Biz eski bir evi yıktık, hafriyatını aldık, yeni ev için temelleri kazdık,ama ortada yeni ev yok. Yağmura karşı kara ,tipiye ,borana karşı dayanıksız ve korumasızız. Biz Halka düşman o kurumsal yapıları gerilettik. Halka düşman devlet pratiklerini elimizden geldiğince tasfiye ettik. Ama henüz daha halkın tam egemen olduğu devleti kuramadık.O yüzden bu seçim bir inşaa seçimidir. Halkın devletini kurma yolunda bir tamamlama seçimidir”diye konuştu.2015 oluşacak mecliste yeni anayasayı yapılmazsa bir çok problemle karşı karşıya kalınacağını ifade eden Mehmet Uçum, “Arkadaşlar bugün Türkiye meselesi Türkiye’nin meselesi olmaktan çıkmıştır, dünya meselesi haline gelmiştir. Çünkü, dünyada birçok güç Türkiye’ye karşı operasyon yapıyor. Bizim çok güçlü hale gelmemiz için bu anayasal sistemi kurmamız lazım. Unutmayın tek meşru gördüğümüz siyaset demokratik siyasettir. Demokratik siyaseti baskı almaya çalışanlar gayri meşrudur” şeklinde konuştu.AK Parti Kars milletvekili adayları Selahattin Beyribey, Ensar Erdoğdu,da partilerden ve vatandaşlardan Karsın daha çok gelişmesi kalkınması için seçimlerden çok güçlü bir şekilde çıkılması gerektiğini belirterek destek istediler.