Konuk Ve Şeker Seçim Çalışmasına Ziraat Odasından Başladı

AK Parti Karaman Milletvekili adayları Recep Konuk ile Recep Şeker seçim çalışmalarının startını ilk olarak Ziraat Odasını ziyaret ederek verdi.Konuk ve Şeker’in Ziraat Odasını ziyaretinde AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer ve partililerde yalnız bırakmadı. Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu’yu makamında ziyaret eden Recep Konuk ve Recep Şeker, daha sonra toplantı salonunda çiftçilerle bir araya geldi. Burada Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan kısa birer selamlama konuşması yaptı.AK Parti Karaman 2. Sıra Milletvekili Adayı Recep Şeker yaptığı konuşmada, “Karaman marka şehir olma yolunda en önemli adımı sizlerle atacak. Bizlerde sizlerin yanında her zaman beraber çalışmaya, dertlerinizi dinlemeye, elinizden gelen çabayı göstermeye çalışacağız. Sorunlarınıza tabii ki Recep başkan kadar birebir işin içinde olan birisi değil ama burada yaşayanlar olarak vakıfız. Elmayla ilgili don problemimiz oldu. Onun dışında ürünü Karaman çok güzel üretiyor. Ama bunu dış piyasaya vermede bir takım sorunlar var. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılabilir onun üzerinde durulması gerekiyor. Üretim var ama elde edilen gelir aynı düzeyde değil. Onun dışında desteklerle ilgili sıkıntılarınız var. Karaman’ın potansiyeli güzel, sorunları mutlaka var ama 12 yılda geldiğimiz noktada imkanlarımız var. Bu sorunları bizlere ilettiğinizde çözülmeyen sorun kalmayacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki seçimler Türkiye’nin önünün açıldığı, sıkıntıların bittiği en önemlisi ise Karaman’ın bir marka şehir olması yolunda önemli adımlar atılmasına vesile olacaktır” dedi.Recep Konuk ise yaptığı konuşmasında, "Tarım sektörünün kıymeti, sektörün ürettiği mala talep daha da çok artacak. Peki, biz neredeyiz. Türkiye, Konya, Karaman, Anadolu nerede ona da bakmak lazım. Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde dünyanın yedinci büyük tarım ekonomisi oldu. Bugün dünyadaki yedinci büyük tarım ekonomisi 61 milyar dolar gayri safi milli hasılaya katkı vermeye başladı. İnşallah 2023 hedeflerinde bu 150 milyara revize edilecek. Yani 150 milyar dolarlık gayri safi milli hasılaya tarım kesimi katkı verecek. Bugün yaklaşık 17 milyar dolar olan ihracatımızı 40 milyar dolara ilerleyecek. İyide bundan bize ne diyebilirsiniz. İşte bunun katma değeri size gelecek. Sektörün üretimi artacak. Sektörün ürettiğine talep artmış olacak. Bunu çok değerli buluyorum. Yani biz 2023’e kadar üretimimizi yaklaşık üç kat artıracağız. Yani Karaman Ovası mevcut üretimini üç kat artırırsa rakama ulaşır. Bunun bereketinden kimler faydalanacak, üreticiler, çiftçiler faydalanacak. Yalnız şöyle bir şey var; üretim arttığında biz bu artıştan ne kadar pay alacağız. İşte tam bu noktada üreticinin katıldığı modeli sadece Karaman’a, Konya’ya Anadolu’ya değil, Trakya’da dahil bütün ülkeye teşkil edeceğiz. Yani yaklaşık 17 milyon nüfusun gayri safi milli hasıladan aldığı payla değişime gideceğiz. Yani milli gelirden daha çok payı üreticilerde almış olacak. Nasıl olacak bu. Bu ürettiği maldan yani terekteki maldan pay alarak yapılacak. Bunu yapan ülkeler var. Mesela Hollanda bu işin öncüsüdür. Hollanda’da kurulan bir birlik bugün bu modeli ya da çok iyi uygulamakla kalmadı. Kendi ortaklarına da çok ciddi bir kaynak aktardı. Biz bu modelleri biliyoruz. Yapmak istiyorsanız çare bulursunuz. Biz ülkenin tarımsal üretimine çare bulacağız ,çare olacağız. Son 12 yıldır alınan o büyük ivmeyi daha da katlayacağız. Bunun nasıl yapıldığını, nasıl yapılabileceğini biz nazari olarak söylemiyoruz. Biz uygulamalardan geldik, uygulamanın içinden geldik. İnşallah bunun bereketinden de Karaman’ımız ziyadesiyle fayda görecektir. Karaman’ın sorunlarını biliyorum. Özellikle tarım ve ziraatla ilgili sorunlarını biliyorum. Bunların çözümlerini de biliyoruz. Dün elimizde olmayan o siyasi erki de aldığımız zaman birikimle siyasi erki bir araya getirerek gerçekten insanımızın daha da çok hissedeceği bir geliri inşallah bölgeyle, zeminle buluşturmuş olacağız. Aslında bu tür toplantılarda konuşulacak çok konu ve husus var” dedi.