Trafik Kazasında Ölen Sürücü Toprağa Verildi

Karabük-Bartın yolunda, kontrolden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştığı kazada, hayatını kaybeden sürücü Safranbolu’da toprağa verildi.Karabük - Bartın yolu Gökçekıran mevkiinde meydana gelen kazada, Bartın’a gitmekte olan 34 HF 7205 plakalı araç karşı şeride geçerek, Karabük yönüne giden Cevat Dingil idaresindeki 78 SD 215 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu Cevat Dingil idaresindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 78 SD 215 plakalı araç sürücüsü Cevat Dingil ve eşi Emine Dingil ağır şekilde yaralanırken, diğer otomobilde bulunan Engin A., Kenan A., Önder Ş. ve Yakup Y.’nin ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, durumu ağır olan Cevat Dingil tüm müdahalelere rağmen hayatını kayderken, eşi Emine Dingil ise Ankara’ya sevk edildi.Kazada hayatını kaybeden Cevat Dingil için Karabük’ün Safranbolu ilçesinde siteler camiinde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Törene Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güneş ve AK Parti Karabük Milletvekili adayı Sedat Namal ile çok sayıda vatandaş katıldı.