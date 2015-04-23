Rektörlük Koltuğuna İlkokul Öğrencileri Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da İlkokul öğrencileri Rektörün koltuğunu devraldı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Beşbinevler Ömer Lütfü Özaytaç İlkokul öğrencilerinden Tuncay Payal, Betül Beren Çetin ve Şevval Özkan Okul Müdürü Şaban Özdemir ile birlikte KBÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret ettiler.Çiçek takdim eden öğrencilerle keyifli bir sohbet eden Rektör Polat, temsili makam devir teslimi için koltuğunu Tuncay Payal, Betül Beren Çetin ve Şevval Özkan’a devretti.Temsili olarak koltuğa oturan ve kısa süreliğine de olsa rektörlük görevini devralan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Refik Polat’tan üniversitenin gelişimi, hedefleri ve Üniversitenin öğrencilerine sağladığı imkânlar hakkında bilgi aldı.Sohbetin ardından Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın öğrencilere hediyeler takdim etmesiyle ziyaret sona erdi.