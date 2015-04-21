AK Parti Milletvekili Adayları Seçim Gezilerinde

AK Parti Karabük Milletvekili adayları Osman Kahveci ve Sedat Namal, seçim çalışmaları kapsamında Karabük TSO Başkanlığını ve MÜSİAD Karabük Şubesini ziyaret etti.Milletvekili adayı Osman Kahveci ve Sedat Namal, beraberinde İl Başkanı Timurçin Saylar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Hülya Uğur Kocakavak, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan’ı ziyaret etti.Ziyarette kısa bir konuşma yapan Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Türkiye’nin bir seçim sürecine ve maratonuna girdiğini belirterek, “ Biz bu süreçte dostça, samimi ve huzurlu bir şekilde seçimlerin geçmesini, ticaret kesimini temsil eden örgüt olarak canı gönülden arzu ediyoruz. Bu seçimler demokratik Türkiye’nin yol haritasında önemli dönüm noktalarıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de Türkiye’de istikrarın korunması, ticaret erbabı ve sanayicinin talebidir. Bundan sonraki süreçte ülkemizde barış ve kardeşlik içinde seçimlerin geçmesi bizim tek arzumuzdur” dedi.AK Parti Karabük Milletvekili ve adayı Osman Kahveci ise, Karabük ekonomisinin nabzının burada attığını belirterek, “ Ötenden beri TSO ile Karabük’ün gelişmesi ve büyümesi adına birlikte çalışmalar yaptık. Sedat Namal kardeşimizin döneminde de AK Parti hükümetleri olarak TSO’da bir çok güzellikleri beraberce gerçekleştirdik. Bundan sonra da yeni başkanımız Tuncay Özcan ile aynı şekilde gerçekleştireceğiz. TSO aynı zamanda Karabük’ün fikir önderliğini de yapıyor. Karabük’e yapılması gereken ve elzem olan projeleri bize iletiyorlar. Siyasetçi ve iş dünyası ile en güzel ilişki TSO’larla yapılıyor. Bundan sonra daha çok sıkı işbirliği yapacağız. Bu kapsamda Eskipazar ilçesinde kurulması planlanan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusu nihayetinde eyleme dönüştü. Geçtiğimiz haftalarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza yaptığımız ziyarette dosyayı kendisine verdik. Önümüzdeki ay Bakanımız buraya gelerek gerekli incelemeleri bizzat yapacak. Bizden dere ıslahı ile ilgili çalışma yapmamızı istedi ve bizde bunu hızlı bir şekilde gerekli yazışmalarını yaptık. Önümüzdeki süreçte TSO’nun elindeki bu projeyi bizlerde ağırlıklı olarak Karabük’e kazandırarak kentimizi geliştirip büyüteceğiz. Bu kapsamda Türkiye 13 yıldır istikrar ve kararlılıkla büyümeye devam etti 7 Haziran seçimlerinden sonra da sürecektir” dedi.Eski TSO başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili adayı Sedat Namal ise, Namal, Karabük’ün basiretli tüccarların, iş ahlakı yüksek olan işçilerin, alın terinin emeğe dönüştüğü genç bir cumhuriyet kenti olduğunu belirterek, “Eskipazar İsmetpaşa bölgesine kurulacak olan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Karabük’ün önümüzdeki 50 yılını kurtaracak bir projedir. Projenin kazanımı noktasında TSO Başkanlığı görevimizde biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi ise bu projeyi bir önce hayata geçirmek için ise ne gerekiyorsa TSO Başkanımız ve İl Başkanımız ile birlikte takip ederek hayata geçireceğiz. Bu kapsamda gerekli dosyalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık’a verildi. Kendisi de Mayıs ayında buraya gelerek incelemelerini yapacak. Şimdiden bu projenin ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.MÜSİAD ZİYARETİAK Parti Karabük Milletvekili adayları Osman Kahveci ve Sedat Namal beraberindekilerle birlikte Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesini ziyaret etti.MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “ Geçtiğimiz yıl 20 Haziran’da açılışını yaparak Karabük’te en güçlü işadamları nezdinde Sivil Toplum Örgütüyüz. Kendi alanımızda ve Karabük’ün her türlü sorunları inceleyerek bunları paylaşıyoruz. Sektörel ve iş dünyası ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Karabük’ün sorunları olduğu gibi siyasi sorunlarda bizleri ilgilendiriyor. Bu konuda bizde üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu seçimler Türkiye’nin dönüm noktası. Türkiye’de istikrarın, güvenin ve huzurun devamı içinde 7 Haziran’da oylarını kullanarak ülkenin geleceğine yön verecekler” dedi.AK Parti Karabük Milletvekili ve adayı Osman Kahveci ise, kendilerini kabul eden MÜSİAD Şubesi yönetimine teşekkür ederek, “MÜSİAD Türkiye’nin sanayisine ve iş dünyasına yön veren ülkenin en güçlülerinden bir tanesi. Uzun süredir Karabük’te MÜSİAD’ın şubesi yoktu. Ahmet Nur Başkanımız ve ekibinin başarılı bir çalışması ile 100’e yakın üyesi ile MÜSİAD kısa sürede kendinden bahsettirmeye başladı. Siyaseten bu oluşumu desteklediğimiz herkes tarafından biliniyor. İş dünyası ne kadar güçlü olursa, hem Türkiye’nin önü açık olur hem de Karabük’ün önünün açılmasında lokomotif görevini üstlenecek. MÜSAİD inşallah bu kapsamda Karabük’ün önünü açacağını inanıyoruz. MÜSİAD Karabük Şubesini ekibini de takdirle karşılıyoruz” dedi.