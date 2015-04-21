Adaylardan STK Ziyaretleri

AK Parti Karabük Milletvekili adayları Osman Kahveci ve Sedat Namal, seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplu Kuruluşlarını ziyaretleri sürüyor.Milletvekili adayı Osman Kahveci ve Sedat Namal, beraberinde İl Başkanı Timurçin Saylar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Hülya Uğur Kocakavak, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk olarak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Kahveci ve Namal ardından Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi ve Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.