Üniversitede Geleneksel Türk Şiiri Söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş’ın konuşmacı olarak katıldığı "Geleneksel Türk Şiiri" adlı bir söyleşi düzenlendi.Üniversite Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide Karataş, şiir sanatına nasıl yöneldiğinden, neden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih ettiğinden ve neden şiir kitabı okuduğundan bahsetti."Şiir, tanınması en zor sanattır" diyen Karataş, neden şiir okuduğu sorusunun cevabına da, “Yaratılmışların en şereflisi olduğum için” şeklinde cevap verdi. Söyleşi sonunda İlhan Berk’in “Aşk” isimli şiirini okuyan Karataş, daha sonra öğrencilerin sorularına yanıt verdi.Program Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Türer’in Prof. Dr. Turan Karataş’a teşekkür belgesi ve çiçek vermesi ile son buldu.