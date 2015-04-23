Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Tepki

Eğitim Sen Kilis İl Temsilcisi Özgür Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile ilgili sendikalardan görüş ve öneriler istediğini, fakat bugüne kadar yaptığı gibi tamamen keyfi ve siyasi amaçlarla yapılan düzenlemeler ile öğretmenlere eziyet etmeyi sürdürdüğünü söyledi.Eğitim Sen Kilis İl Temsilcisi Çakmak, bugüne kadar defalarca değiştirilen MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, 17 Nisan Cuma günkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek, “Uzun süredir tartışılan öğretmenlere zorunlu rotasyon, aday öğretmenlere performans ve sözlü sınav ve özgür grubu tayinleri gibi konular başta olmak üzere, öğretmenlerin atanması ve yer değiştirmesi ile ilgili pek çok başlıkta büyük tepki çeken değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, resmi gazetede yayınlanan ‘Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ sorun çözmekten çok, yeni sorunlar üreten ve geniş bir kesimde mağduriyet getiren düzenlemelerle büyük tepki çekmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerinin tamamından sonra şimdi de öğretmenleri çalışma sürelerine bağlı olarak zorunlu rotasyona tabi tutacaktır. MEB’in öğretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmasıyla eğitimin hangi sorununa çözüm üretileceği, hangi önemli gereksinimin karşılanacağı belli değildir. Başarısı ile ilgili hiçbir tartışma olmayan, hakkındaki disiplin soruşturması sonucu görev yerinin değiştirilmesi önerilmemiş, görev yerinin değiştirilmesi isteğinde bulunmamış, günlük yaşamını (ev, çocuklarının eğitim durumları gibi) buna göre düzenlemiş bir öğretmenin görev yerinin değiştirilmesinin eğitim sistemine hiçbir katkısının olması beklenemez. MEB bu düzenleme ile tarihin en büyük sürgün operasyonunu için düğmeye basmış, eğitimde yeni bir kaos için adeta seferber olmuştur“ dedi.Eğitim kurumunda sekiz yıldır görev yaptığı için bir öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi, öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumundaki başarısının hiçbir anlam taşımadığını düşünmelerine yol açacağını vurgulayan Çakmak, “Çalışma istençlerini büyük ölçüde kıracaktır. Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine göre rotasyon 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenlere uygulanacak, nihai olarak hiçbir öğretmen aynı okulda 8 yıldan fazla görev yapamayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, on binlerce öğretmen açısından yeni bir dayatma anlamına gelen, ekonomik ve sosyal olarak ciddi sorunlara yol açacak ve pek çok yönden yeni mağduriyetler kaçınılmaz olan ‘öğretmenlere rotasyon’ uygulamasının yeni bir tasfiye mantığı ile ele almaktadır. Zorunlu rotasyon dayatmasına karşı hukuksal ve örgütsel açıdan mücadele edeceğimiz bilinmelidir. Aday öğretmenlere performans değerlendirme, yazılı veya yazılı ve sözlü sınav, iş güvencemize yönelik açık bir saldırıdır” şeklinde konuştu.