Kilis’te Bahar Temizliği

Kilis’te, Havaların Isinmaya Başlamasıyla Birlikte Evlerde Bayanlar Tarafından Bahar Temizliği Yapılmaya Başlandı.

Kilis’te Bahar Temizliği
banner230
Kilis’te, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte evlerde bayanlar tarafından bahar temizliği yapılmaya başlandı.
Kilisli ev hanımları havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte sobaları söktükten sonra kış aylarında kullanılan, kilim, halı ve benzeri şeylerin yıkayarak temizliğe başladı. Ev hanımları kış girmeden önce ve yaz girmeden önce temizlik evlerinde temizlik yapıyor. Yıkadıkları, halı, kilim ve benzeri eşyaları yıkayarak kuruması için evlerinin damlarına asıyorlar.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seferihisar’da Teos Masterlar Futbol Turnuvası...
Seferihisar’da Teos Masterlar Futbol Turnuvası...
  1. İZMİR