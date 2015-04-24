Kilis’te Bahar Temizliği

Kilis’te, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte evlerde bayanlar tarafından bahar temizliği yapılmaya başlandı.Kilisli ev hanımları havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte sobaları söktükten sonra kış aylarında kullanılan, kilim, halı ve benzeri şeylerin yıkayarak temizliğe başladı. Ev hanımları kış girmeden önce ve yaz girmeden önce temizlik evlerinde temizlik yapıyor. Yıkadıkları, halı, kilim ve benzeri eşyaları yıkayarak kuruması için evlerinin damlarına asıyorlar.