Kilis Merkez Köy Muhtarlarıyla Toplantı

İl Özel İdaresi’nin 2015 yılında yürüteceği hizmetler ile ilgili olarak Kilis merkeze bağlı köy muhtarları ile bir toplantı düzenlendi.Vali Yardımcısı Bekir Atmaca’nın açış konuşmasının ardından Genel Sekreter Bolat tarafından 2015 yılında yürütülecek çalışmalarla ilgili geniş bilgilendirme yapıldı.Çöp toplama, parke yapımı,asfalt, kanalizasyon, içmesuyu, yol, sanat yapısı, duraklar, köy yardımları gibi bir çok konunun anlatılmasından sonra sorular cevaplandırıldı ve talepler alındı.Muhtarların sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifadeleri çalışanlar açısından motive ve moral kaynağı oldu.Vatandaşlara hizmetin şiar olarak en birinci hedefleri olduğunu belirten Genel Sekreter Bolat, “Ben ve arkadaşlarım sizlere gönül olarak da görev olarak da bağlıyız. Kapımız sonuna kadar açıktır” dedi.Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Sakar, M.Vakıf Boybeyi, Kıyam Dalyanoğlu, Özel İdare Birim Müdürleri, Mahmut Şahin, Muharrem Ceritlioğlu, Yaşar Karpınar, teknik heyet ve muhtarlar katıldı.