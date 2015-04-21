İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’ndan Konferans

Kilis Belediyesi tarafından organize edilen programda İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, “Asrı Saadette Birlikte Yaşam Modeli” konferansı verdi.7 Aralık Üniversitesi Konferansı Salon’da gerçekleştiren program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ravza Grubunun ilahiler okuduktan sonra sahneye çıkan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bir konuşma yaptı.Daha sonra Salonun içi ve dışı ile sahneyi dolduran vatandaşlara bir konuşma yapan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, “Asrı Saadette Birlikte Yaşam Modeli” anlattı. Döngeloğlu, Belediye Başkanı Hasan Kara’nın arkadaşı olduğunu, Kilis’e ilk kez geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:“Salonu dolduran herkese teşekkür ediyorum. Peygamber efendimiz, adaleti ve merhameti ile insanlığa kucak açan bir anlayışın temsilcisi olmuştur. Bizler için en büyük rehber O’nun hayatıdır. Lütfen Peygamber efendimizin hayatını iyi okuyup, anlayalım. Asr-ı Saadet Peygamber efendimizin yaşadığı zaman O’nun dünyada geçirdiği ömrünü sürdüğü o zamanların en saadetli en bahtiyar anları. Orada hangi fotoğrafa bakarsanız size bir şey söyler. Çünkü Kur’an-ı Kerim bize Rasulullahı anlatırken, ’Allaha ve ahiret gününe inanan, Rabbine döneceğine iman eden kullarım için Hazreti Muhammedin (S.A.V) hayatında çok güzel örnekler vardır’ buyuruyor. Efendimiz (S.A.V) senin benim gibi normal bir insan olarak yaşamış ve kendi hayatını yaşamış bir kul değildir. O bir insandır ama yaşadıkları bize ölçü olacağı için bizim için delil olacağı için Allah tarafından o farklı bir ahlak, faklı bir karakter, olarak yaşamıştır. Rabbimiz buyuruyor ki ’Çok üstün bir ahlakın sahibisin ey Muhammed’ Peygamberimizin ahlakını bizzat rabbimiz övüyor. Ona nasıl güzel bir ahlak verdiyse bize indirdiği kitapta Rasulullah efendimizin ahlakını övüyor. Onun Peygamberlik tarafı bize dini öğretir, onun insan tarafı bize insanlığımızı öğretir. Biz genellikle Resulullah Efendimizin Peygamberlik tarafına çok dikkat eder, daha çok oradan yaklaşmaya çalışırız. Resulullah’ın din adına öğrettikleri, ibadetleri tesbihatı, duaları, dini ve İslami kimliği bizim için daha yakın bir alandır. Bu nedenle orayla meşgul oluruz. Ben bugün peygamberimizin insan tarafından bahsetmek istiyorum. Allah’ın Resulu iyi insandı, bir ana-baba çocuğuydu yani. Resulullah’ta zaman zaman yaralandığında canı acımıştır. Vücudu kanamıştır. Gözyaşı dökmüş, üzülmüştür, sevinmiştir, azı dişleri görülünceye kadar tebessüm etmiştir. Allah’ın Resulu duygularıyla, zevkleriyle insandı.”Program sonrası Belediye Başkanı Hasan Kara, İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na çiçek ve plaket takdim ettikten sonra, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Hz Peygamberin hayatının anlatıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler taktim edildi.Konferansa Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Mehmet Ali Eryılmaz, Mehmet Akif Yavuzlu, daire amir ve müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.